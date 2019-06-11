Барнаульцам пришлось проводить ночи у поликлиники

Жители Барнаула были вынуждены с ночи занимать очередь ко врачам в детском отделении поликлиники № 12, сообщили в пресс-службе регионального отделения ЛДПР. Это связано с нехваткой талонов к специалистам.

Толпа у поликлиники в 6 утра — это родители, которые планируют отдать своих детей в летний лагерь, детсад или учебное учреждение. Так называемый профдень у узких специалистов всего один в неделю, а в другие дни врачи категорически отказываются принимать, говорят «жириновцы».

«Вчера подъехал на машине, с 10 вечера уже было три человека. Стоят за день, за два, бывает, занимают очередь. Талонов мало!» — рассказывает молодой отец.

Активист партии собрал подписи под коллективным обращением родителей. Депутат фракции ЛДПР в Барнаульской городской Думе Дмитрий Ворсин собирается отдать их в краевой Минздрав и прокуратуру с требованием решить проблему.

В министерстве же заявили, что проблема была и она уже решена, пишет «Банкфакс». Ситуация с нехваткой талонов обострилась в конце мая из-за массового оформления детей.

В поликлинике пересмотрели расписание специалистов и выделили дополнительные талоны, уверяют власти. Сейчас такой проблемы якобы нет. В ЛДПР же утверждают, что партийцы наблюдали масштабные очереди и в июне.

Ранее altapress.ru писал, что с 1 сентября 2019 года записаться к врачу через интернет можно будет только имея аккаунт на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru).