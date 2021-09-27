Барнаульцам продают непахучую свечу «с ароматом твоего будущего в Барнауле»

Свечу, которая на самом деле не имеет никакого аромата, продают за 700 рублей.
«Думаете, в Барнауле есть будущее? Его нет, как и аромата у этой свечи», — гласит унылая подпись к фото.
Такая же мысль красуется на баночке: «С ароматом твоего будущего в Барнауле».
В комментариях отметили «очень странный посыл», но в целом народу идея понравилась. ⠀
Кстати, ранее сообщали, что Алтайский край, включая Барнаул конечно же, попал в ТОП-20 в рейтинге готовности регионов к будущему.
Ранее altapress.ru рассказал про новую стратегию развития, которая поможет сделать Алтайский край (и Барнаул) «конфеткой» к 2035 году.