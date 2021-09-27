Барнаульцам продают непахучую свечу «с ароматом твоего будущего в Барнауле»

О старте продаж свечей с ароматом будущего, который может почувствовать каждый житель Барнаула, сообщил в своем Instagram производитель FITIL.

Свечу, которая на самом деле не имеет никакого аромата, продают за 700 рублей.

«Думаете, в Барнауле есть будущее? Его нет, как и аромата у этой свечи», — гласит унылая подпись к фото.

Такая же мысль красуется на баночке: «С ароматом твоего будущего в Барнауле».

В комментариях отметили «очень странный посыл», но в целом народу идея понравилась. ⠀

Кстати, ранее сообщали, что Алтайский край, включая Барнаул конечно же, попал в ТОП-20 в рейтинге готовности регионов к будущему.

Ранее altapress.ru рассказал про новую стратегию развития, которая поможет сделать Алтайский край (и Барнаул) «конфеткой» к 2035 году.