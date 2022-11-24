Барнаульцам расскажут, как русские появились на территории Алтая в петровские времена

С лекцией выступит краевед, историк Вадим Бородаев.

Он расскажет всем желающим о временах, когда Алтай еще не был российским: зачем Петр I отправил войска к верховьям Иртыша и Оби, где появились первые укрепления, кто и когда узнал о богатствах алтайских гор.

Лекция пройдет 26 ноября в 14:00 по адресу пр. Красноармейский, 28. Цена билета — 80−120 рублей.

Ранее в библиотеке им. Шишкова стартовал новый сезон лекций «Энергия знаний» — этот раз он посвящен истории.

Расписание лекций можно увидеть здесь.