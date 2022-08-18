18 августа
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Жизнь

Барнаульцам в игровой форме расскажут о съедобных и несъедобных грибах

В Барнауле в алтайском краеведческом музее проведут «Грибной день».

Грибы.
Грибы.
freepik.com/wirestock

Детям и родителям расскажут, какие грибы — съедобные и нет — есть в Алтайском крае.

«Участники программы узнают, из чего состоит каждый гриб и как называются его „корни“. Также мы расскажем, где и когда лучше собирать грибы и что из них готовить», — говорится в анонсе.

Также детям предложат сделать аппликацию из бумаги и посмотреть мультфильм «Грибок-теремок». Программа будет интересна детям четырех-шести лет.

Пройдет «Грибной день» 20 августа в 13:00. Цена билета — 50−120 рублей.

Ранее altapress.ru писал, что такое условно съедобные грибы и как их можно готовить.

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