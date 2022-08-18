Барнаульцам в игровой форме расскажут о съедобных и несъедобных грибах

Детям и родителям расскажут, какие грибы — съедобные и нет — есть в Алтайском крае.
«Участники программы узнают, из чего состоит каждый гриб и как называются его „корни“. Также мы расскажем, где и когда лучше собирать грибы и что из них готовить», — говорится в анонсе.
Также детям предложат сделать аппликацию из бумаги и посмотреть мультфильм «Грибок-теремок». Программа будет интересна детям четырех-шести лет.
Пройдет «Грибной день» 20 августа в 13:00. Цена билета — 50−120 рублей.
Ранее altapress.ru писал, что такое условно съедобные грибы и как их можно готовить.