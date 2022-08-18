Барнаульцам в игровой форме расскажут о съедобных и несъедобных грибах

Детям и родителям расскажут, какие грибы — съедобные и нет — есть в Алтайском крае.

«Участники программы узнают, из чего состоит каждый гриб и как называются его „корни“. Также мы расскажем, где и когда лучше собирать грибы и что из них готовить», — говорится в анонсе.