Барнаульцам в новогоднюю ночь следует прихватить с собой зонтики и ледоступы

Многих интересует, какой будет погода в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января.

Судя по прогнозу на 10 дней, 31 декабря ночью будет лить дождь и падать снег при плюсовой температуре в один градус.

Однако интернет-ресурс Gismeteo впоследствии обновил данные, и температура понизилась — до минус одного.

В любом случае, погода в праздник ожидается капризной и неустойчивой. Потому нелишним будет зонтик по дороге в гости. Или ледоступы.

Хоть это и предварительный прогноз, следует отнестись к нему серьезно — утром 1 января уже будет минус 12 градусов. Соответственно — гололедица.

Дожди на Новый год

В Барнауле — новогодний дождь совсем не редкость. Так, в ночь с 1979 на 1980-й лил настоящий ливень. Улицы города утром 1 января стали сплошным катком.

В 2002 году также лил дождь. Тогда растаяли все снежные скульптуры на площади Сахарова, их пытались восстановить к Рождеству. Тщетно. Пришла январская оттепель.

Ближе к 2016 году снежный городок тоже «поплыл». Часть фигур — башни и горки — снесли. А в Рубцовске в то время исхитрились и заменили растаявшие фигуры надувными фигурами.