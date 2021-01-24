Барнаульцам зададут 33 вопроса в ходе переписи населения: где и на какие деньги живут, сколько комнат и детей

Всероссийскую перепись населения, запланированную на апрель 2021 года, проведут по трем формам бланков, сообщает мэрия Барнаула.

Барнаульцев, имеющих российский паспорт, попросят ответить на 33 вопроса, а приезжих иностранцев — на семь. Для этого придумали три бланка — форм Л, П и В.

«Бланк формы Л предназначен для сбора сведений о лицах, постоянно проживающих в РФ. В нем 23 вопроса, среди которых пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость и другие», — пояснили в мэрии.

Бланк-П используют для сбора жилищных данных — 10 вопросов, в том числе о типе жилого помещения, времени постройки дома, общей площади, количестве комнат, видах благоустройства жилого помещения и не только.

Иностранцам предложат форму В. Придется ответить на семь вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда, продолжительность проживания и другие.

Перепись населения Rg.ru

Напомним, одним из нововведений станет вопрос о владении различными языками. Это позволит оценить эффективность образования, а также степень потребности в национальных школах.

Также всех спросят о доходах. При этом не будут уточнять размер, а просто поверхностно поспрашивают.

«В перечне источников средств к существованию приведены варианты ответов: заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и прочие», — отметили в мэрии.

В блоке вопросов об образовании появится графа «дошкольное образование», а графу «среднее образование» разделили на «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». Градации высшего образования: «бакалавриат», «специалитет» и «магистратура».

Ранее сообщали, что Росстат разрешит россиянам называть себя эльфами или гоблинами во время следующей Всероссийской переписи населения.