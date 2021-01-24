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24 января
Жизнь

Барнаульцам зададут 33 вопроса в ходе переписи населения: где и на какие деньги живут, сколько комнат и детей

Всероссийскую перепись населения, запланированную на апрель 2021 года, проведут по трем формам бланков, сообщает мэрия Барнаула.

Барнаульцы наблюдают ледоход на речном вокзале.
Барнаульцы наблюдают ледоход на речном вокзале.
Анна Зайкова

Барнаульцев, имеющих российский паспорт, попросят ответить на 33 вопроса, а приезжих иностранцев — на семь. Для этого придумали три бланка — форм Л, П и В.

«Бланк формы Л предназначен для сбора сведений о лицах, постоянно проживающих в РФ. В нем 23 вопроса, среди которых пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость и другие», — пояснили в мэрии.

Бланк-П используют для сбора жилищных данных — 10 вопросов, в том числе о типе жилого помещения, времени постройки дома, общей площади, количестве комнат, видах благоустройства жилого помещения и не только.

Иностранцам предложат форму В. Придется ответить на семь вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда, продолжительность проживания и другие.

Перепись населения
Перепись населения
Rg.ru

Напомним, одним из нововведений станет вопрос о владении различными языками. Это позволит оценить эффективность образования, а также степень потребности в национальных школах.

Также всех спросят о доходах. При этом не будут уточнять размер, а просто поверхностно поспрашивают.

«В перечне источников средств к существованию приведены варианты ответов: заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и прочие», — отметили в мэрии.

В блоке вопросов об образовании появится графа «дошкольное образование», а графу «среднее образование» разделили на «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». Градации высшего образования: «бакалавриат», «специалитет» и «магистратура».

Ранее сообщали, что Росстат разрешит россиянам называть себя эльфами или гоблинами во время следующей Всероссийской переписи населения.

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