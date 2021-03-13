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Жизнь

Барнаульцам запретили праздновать Масленицу, но только в парке «Арлекино»

В Барнауле отменили праздничные гуляния в «Арлекино». Как сообщили в парке, причина — запрет администрации Ленинского района на проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий.

Масленица в Барнауле. 2018.
Масленица в Барнауле. 2018.
Евгения Родочинская

Масленицу в «Арлекино» планировали праздновать в воскресенье, 14 марта. В парке запланировали игровую программу с бесплатным катанием на колесе обозрения, конным шоу, подарками, ярмаркой изделий ручной работы и «самым масштабным чучелом».

Однако 12 марта, за два дня до мероприятия, парк получил уведомление о запрете от администрации Ленинского района Барнаула.

«Почему так? Где справедливость? Почему „за углом“ в это же время и в этот же день Масленице быть, а в „Арлекино“ — запрет?», — пишет администрация парка в Instagram.

Напомним, масленичные гуляния в Барнауле запланированы также в зоопарке «Лесная сказка», парке «Центральный» и на улице Мало-Тобольской. Официальной информации об их отмене пока не поступало.

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