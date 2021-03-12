Куда сходить на Масленицу в Барнауле

Зоопарк
В «Лесной сказке» устроят праздничную программу с песнями, конкурсами и традиционными масленичными состязаниями. Зиму проводят и обязательным сжиганием чучела. Также в честь праздника запустят несколько аттракционов.
В зоопарке проведут экскурсию и показательные кормления львов и тигров.
Когда: 14 марта в 12:00
Парк «Центральный»
В парке проведут ежегодный конкурс на лучшее чучело Масленицы. Конкурсантов отметит жюри, победитель получит в награду 5 тыс. рублей, а потом всех кукол-участниц дружно сожгут. Должно получиться необычайное зрелище.
А еще здесь разыграют электросамокат.
Когда: 14 марта в 14:00
Музей «Горная аптека»
Через дорогу от «Центрального» парка пройдет еще одна праздничная программа от музея «Горная аптека».
Посетителям нальют ягодно-травяной сбитень, угостят блинами, увлекут в масленичный хоровод с русскими песнями. Вход на праздник платный — 150−250 рублей.
Когда: 14 марта в 14:00
Парк «Арлекино»
Это единственное место, где осталось колесо обозрения. И именно на этом аттракционе горожан будут бесплатно катать всю Масленицу.
Также здесь можно будет поесть блинов, поиграть в богатырские забавы и прикупить что-нибудь на ярмарке мастеров.
Когда: 14 марта в 13:00
Музей ГМИЛИКА
В старинной усадьбе, где находится музей, пройдет традиционное русское чаепитие с самоваром и блинами. А еще здесь научат делать обрядовую куклу.
После можно будет прогуляться по территории музей и посмотреть на сожжение Масленицы.
Поход в музей организует клуб «Идем пешком», поэтому участие в программе обойдется в 230−250 рублей.
Когда: 14 марта в 12:00
Улица Мало-Тобольская
Гостям праздника на пешеходной улице обещают яркую праздничную программу со спортивными состязаниями.
Детей будут катать на пони и собачьих упряжках, а народные мастера представят на лавках свое творчество.
Когда: 14 марта в 13:00
Краеведческий музей
В краеведческом музее угощать блинами не будут, зато расскажут, как их готовили на Руси, как отмечали этот праздник наши предки, проведут хоровод и поиграют в традиционные масленичные игры.
Когда: 13 марта в 14:00