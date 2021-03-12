Куда сходить на Масленицу в Барнауле

Масленичный разгуляй в краевой столице пройдет на этих выходных, 13 и 14 марта. Куда сходить и чем развлечься — в обзоре «Афиши».

Зоопарк

В «Лесной сказке» устроят праздничную программу с песнями, конкурсами и традиционными масленичными состязаниями. Зиму проводят и обязательным сжиганием чучела. Также в честь праздника запустят несколько аттракционов.

В зоопарке проведут экскурсию и показательные кормления львов и тигров.

Когда: 14 марта в 12:00

Парк «Центральный»

В парке проведут ежегодный конкурс на лучшее чучело Масленицы. Конкурсантов отметит жюри, победитель получит в награду 5 тыс. рублей, а потом всех кукол-участниц дружно сожгут. Должно получиться необычайное зрелище.

А еще здесь разыграют электросамокат.

Когда: 14 марта в 14:00

Масленица в Барнауле. 2018. Евгения Родочинская

Музей «Горная аптека»

Через дорогу от «Центрального» парка пройдет еще одна праздничная программа от музея «Горная аптека».

Посетителям нальют ягодно-травяной сбитень, угостят блинами, увлекут в масленичный хоровод с русскими песнями. Вход на праздник платный — 150−250 рублей.

Когда: 14 марта в 14:00

Парк «Арлекино»

Это единственное место, где осталось колесо обозрения. И именно на этом аттракционе горожан будут бесплатно катать всю Масленицу.

Также здесь можно будет поесть блинов, поиграть в богатырские забавы и прикупить что-нибудь на ярмарке мастеров.

Когда: 14 марта в 13:00

Масленица в Барнауле. 2018. Евгения Родочинская

Музей ГМИЛИКА

В старинной усадьбе, где находится музей, пройдет традиционное русское чаепитие с самоваром и блинами. А еще здесь научат делать обрядовую куклу.

После можно будет прогуляться по территории музей и посмотреть на сожжение Масленицы.

Поход в музей организует клуб «Идем пешком», поэтому участие в программе обойдется в 230−250 рублей.

Когда: 14 марта в 12:00

Улица Мало-Тобольская

Гостям праздника на пешеходной улице обещают яркую праздничную программу со спортивными состязаниями.

Детей будут катать на пони и собачьих упряжках, а народные мастера представят на лавках свое творчество.

Когда: 14 марта в 13:00

Масленица в Барнауле. 2018. Евгения Родочинская

Краеведческий музей

В краеведческом музее угощать блинами не будут, зато расскажут, как их готовили на Руси, как отмечали этот праздник наши предки, проведут хоровод и поиграют в традиционные масленичные игры.