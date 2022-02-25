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Жизнь

Барнаульцев до 28 февраля просят предложить свои варианты схемы обхода моста на Новом рынке

Жители Барнаула до 28 февраля могут отправить по почте свои предложения по разработанной схеме организации движения общественного транспорта на время реконструкции моста на Новом рынке, сообщает городская администрация.

Мост в районе Нового рынка и его окрестности.
Мост в районе Нового рынка и его окрестности.
Анна Зайкова.

Горожане уже прислали 87 предложений. Все они будут изучены специалистами, в случае технической возможности и целесообразности — применены при внедрении схемы.

Письмо можно отправить двумя способами — по электронной почте dbts16@dbts.barnaul-adm.ru или через Госуслуги Платформа обратной связи.

Напомним, реконструкция моста начнется в мае 2022 года. Завершить ее планируют в ноябре 2023 года. На это потратят 2 млрд рублей.

В приоритете — бесперебойная работа общественного транспорта. Для этого планируется организовать выделенные полосы на основных магистралях города и обособить трамвайные пути по ул. Челюскинцев для беспрепятственного движения трамваев.

Движение личного транспорта предполагается организовать по пр. Калинина и ул. Пионеров, далее по ул. Северо-Западной.

Кроме того, транспортные потоки распределятся следующим магистралям: пр. Космонавтов, пр. Красноармейский, Павловский тракт, пр. Строителей, ул. Совесткой Армии, ул. Кутузова, ул. Власихинская.

Схемы движения общественного транспорта предлагается распределить по проспекту Калинина и ул. Аносова далее по маршрутам.

Изменения коснутся трех трамвайных и троллейбусных маршрутов, трамвай № 4 временно перестанет выходить.

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