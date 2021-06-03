Барнаульцев летом заедят комары

«И связано это с тем, что у нас очень много воды на пойме. Второй паводок привел к тому, что обширное пространство поймы залито водой. Особенно когда эта вода будет сходить, там образуется большое количество мелких прогреваемых водоемов. И это самое благоприятное место для выплода комариных личинок», — рассказала ученая телеканалу «Толк».