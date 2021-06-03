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Жизнь

Барнаульцев летом заедят комары

Комаров летом 2021 года в Барнауле будет больше, чем обычно, считает доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Ирина Кудряшова. Уже сейчас на улице полно кровососущих.

Комары.
Комары.
СС0

«И связано это с тем, что у нас очень много воды на пойме. Второй паводок привел к тому, что обширное пространство поймы залито водой. Особенно когда эта вода будет сходить, там образуется большое количество мелких прогреваемых водоемов. И это самое благоприятное место для выплода комариных личинок», — рассказала ученая телеканалу «Толк».

Некоторые территории города обрабатывают от комаров. Например, парк «Лесная сказка» уже без комаров. Еще более 10 мест планируют опрыскать силами администрации города. Это обойдется в 700 тыс. рублей.

Обезопасить все общественные места города слишком дорого.

Ранее более 280 га зеленых зон в Барнауле опрыскали от клещей.

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