6,5 тысяч барнаульцев на сутки оставят без горячей воды из-за повреждения на сетях

Для устранения повреждения на теплосети диаметром 500 мм по адресу пр. Ленина, 61 в Барнауле потребуется временно отключить горячую воду, предупредили в СГК .

Горячую воду отключат в 14:00 2 сентября и вернут в 14;00 3 сентября.

Под отключение попадает 61 многоквартирный дом, семь частных домов, детсад, три образовательных и два медицинских учреждений, а также 24 административных зданий по ул. Молодежная, Чкалова, Димитрова, пр. Комсомольский и другие.

Всего под отключение попало 6 523 жителя.

Адреса указаны на карте:

Ранее в Барнауле отключили горячее водоснабжение в 32 многоквартирных домах для проведения капремонта под строящейся автодорогой по проезду Северному Власихинскому.