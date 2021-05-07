7 мая 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульцев не повезут бесплатно на кладбища в Родительский день

В 2021 году в родительский день (11 мая) в Барнауле не будет традиционной бесплатной доставки жителей к местам захоронений.

Родительский день в Барнауле. 2019 год.
Родительский день в Барнауле. 2019 год.
Анна Зайкова, altapress.ru.

«Это сделано для того, чтобы избежать столпотворений на остановках. Пандемия пока никуда не исчезла и потому важно уменьшить риски. Ну, а маршруты автобусные до кладбищ будут организованы, как и в прошлые годы», — рассказали «АиФ — Алтай» в пресс-службе городской администрации.

Санитарную уборку мест общего пользования на кладбищах осуществляет МУП «Специализированная похоронная служба» в штатном режиме.

Из-за угрозы возгораний, как и в прошлом году, установят поливальные машины.

Как проходил Родительский день в Барнауле в 2020 году — в фоторепортаже altapress.ru.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость