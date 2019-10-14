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Жизнь

Барнаульцев попросили не высыпать золу в мусорные контейнеры

Администрация Железнодорожного района Барнаула обратилась к жителям частных домов, которые оборудованы печным отоплением, не выбрасывать золу и шлак в мусорные контейнеры.

Зола.
Зола.
СС0

«Сотрудники МЧС регулярно выезжают на подобные возгорания и могут опоздать на серьезный пожар», — пишет пресс-служба города.

Жителей Барнаула просят не пренебрегать правилами противопожарной безопасности, утилизировать золу и шлак правильно — заливать водой до полного охлаждения и выбрасывать в специально отведенные для этого места.

Ранее altapress.ru, с 10 октября в крае ввели особый противопожарный режим. Это значит, что в регионе запрещено сжигать мусор и сухую траву, разводить костры на природе и так далее.

За выходные — 12 и 13 октября — в Алтайском крае зарегистрировали 98 возгораний сухой травы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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