Барнаульцев предупреждают о пробках из-за детских автобусов и полиции

Жителей Барнаула в преддверии Нового года предупреждают о возможных заторах на дорогах из-за организованной перевозки детей на праздничные представления.

В пресс-центре городской администрации отмечают, что с 21 по 30 декабря в краевой столице будут проходить новогодние представления для школьников. Участниками праздничных спектаклей станут десятки тысяч ребятишек.

«Перевозка детей на новогодние представления будет осуществляться в сопровождении экипажей ДПС. Многочисленные организованные колонны пройдут по основным магистралям Барнаула: проспектам Ленина, Красноармейскому, Комсомольскому, Строителей, улице Молодежной, Павловскому тракту. Движение может быть затруднено и на других улицах, приближенных к местам проведения спектаклей», — подчеркивают в мэрии.

В этой связи водителей просят быть внимательными и осторожными, пропускать организованные колонны с детьми и отнестись с пониманием к вероятным заторам на дорогах и неудобствам.

Также автомобилистам рекомендуют по возможности выбирать пути объезда.