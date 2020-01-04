Барнаульцев приглашают на детский фестиваль бардовской песни

4 января в Барнауле в краевой библиотеке имени В.Я.Шишкова пройдет фестиваль бардовской песни «По старинной по привычке». Его особенность в том, что классические песни под гитару будут исполнять дети.

На концерт, который начнется в 12.00, приглашает министерство культуры региона.

Дети будут исполнять песни Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Владимира Ланцберга и других советских авторов.

В минкульте подчеркивают, что фестиваль «По старинной по привычке» имеет краевой статус.

Кстати, названием фестиваля служат первые строчки из песни Юрия Визбора «Подмосковная зима».

По старинной по привычке мы садимся в электрички.

Ветры падают с откоса и поземку теребят,

Про метель стучат колеса, только песня не про это,

Не про лето, не про осень — про меня и про тебя.