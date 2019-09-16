В филармонии открывается сезон виртуальных концертов

В филармонии стартует новый сезон виртуальных концертов. Как и прежде, они будут проходить в кафе филармонии, где установлена современная аппаратура, передающая хороший звук и изображение. Послушать исполнителей мирового уровня можно бесплатно.

Первой покажут запись сольного концерта пианиста-виртуоза Евгения Кисина, сообщается на сайте филармонии. Он исполнит сонаты для фортепиано Йозефа Гайдна, Бетховена и мелодии из оперы «Орфей и Эвридика» Глюка. Это выступление состоялось в 2013 году на знаменитом фестивале классической музыки в Вербье (Швейцария).

Сейчас музыкант живет в Великобритании и Израиле, успешно гастролирует по миру, но в России бывает редко. Поэтому качественная запись его концерта — пожалуй, единственная возможность качественно услышать исполнение маэстро.

Сезон виртуальных концертов открывается 19 сентября. Полное расписание концертов в Барнауле смотрите в календаре «Афиши».