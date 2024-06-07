Барнаульцев приглашают послушать музыку на виниловых пластинках в амфитеатре

В амфитеатре парка горожане смогут насладиться музыкой с виниловых пластинок. Барнаульцы предложат композиции разных годов и жанров. Некоторые песни выходили ограниченным тиражом, а послушать их можно будет только на виниле.

«В этот день соберутся меломаны-энтузиасты и продемонстрируют свои коллекции с российскими, европейскими и латино-американскими записями», — написали в Telegram-канале парка.

Встреча пройдет 7 июня в 17:00 в амфитеатре Изумрудного парка.

Кстати, в парке проходит фестиваль стрит-арта. Посмотрите, что там «натворили».

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