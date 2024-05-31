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Жизнь

Стало известно, что изменилось в парке им. Ленина в Барнауле

На совещании в администрации города обсудили, как идут работы в парке имени Ленина, сообщает Telegram-канал «Барнаул».

Совещание по благоустройству зеленой зоны, которая находится в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова (бывший парк имени Ленина), провел заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

В парке ведутся работы по созданию основания для будущих пешеходных дорожек. В ближайшие дни рабочие начнут прокладывать кабель для системы освещения и устанавливать поребрик.

Также на совещании обсудили:

  • ход работ на территории парка;
  • расположения пешеходных дорожек;
  • устройство освещения;
  • обустройство цветника.

Курышин также отметил, что парк должен преобразиться к середине октября.

Ранее сообщалось, что в барнаульском Изумрудном парке пройдет Турнир по ножевому бою.

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