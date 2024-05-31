Совещание по благоустройству зеленой зоны, которая находится в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова (бывший парк имени Ленина), провел заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.
В парке ведутся работы по созданию основания для будущих пешеходных дорожек. В ближайшие дни рабочие начнут прокладывать кабель для системы освещения и устанавливать поребрик.
Также на совещании обсудили:
- ход работ на территории парка;
- расположения пешеходных дорожек;
- устройство освещения;
- обустройство цветника.
Курышин также отметил, что парк должен преобразиться к середине октября.
Ранее сообщалось, что в барнаульском Изумрудном парке пройдет Турнир по ножевому бою.
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