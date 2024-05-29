Совещание провел мэр города Вячеслав Франк. На нем обсудили содержание и развитие Изумрудного, Юбилейного, Центрального и других парков города, сообщает пресс-служба администрации.

Глава города напомнил, что в 2024 году заканчивается благоустройство парка «Изумрудный», в рамках третьего этапа продолжается обновление парка «Юбилейный», а также началась реконструкция территории бывшего парка им. Ленина.

В 2023 году провели благоустройство парка «Центральный», а на 2025 год намечено обустройство зеленой зоны за торговым центром «Европа». В связи с обновлением таких крупных общественных территорий возникает вопрос об их развитии и содержании.

Также Франк отметил, что у городских парков, включая парк «Юбилейный», должен появиться владелец.

В совещании принял участие и Владислав Вакаев, являющийся руководителем парка «Изумрудный». Он отметил, что после проведенного благоустройства всегда остаются вопросы текущего содержания. Если рассматривать парк «Юбилейный», то после завершения его реконструкции останутся нерешенными вопросы благоустройства водоёма, развития парка с точки зрения его наполненности, безопасности и улучшения инфраструктуры.

«Все это требует дополнительных вложений», — резюмировал глава Изумрудного.

В ходе совещания были рассмотрены различные подходы к развитию парков. В частности, обсуждалась возможность создания единой дирекции парков на базе муниципального предприятия. В качестве альтернативы было предложено заключать концессионные соглашения, как это уже практикуется в Воронеже, Иркутске и Волгограде. Глава города поручил профильным комитетам внимательно изучить опыт этих городов. Если найдется инвестор, администрация города рассмотрит и этот вариант.

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