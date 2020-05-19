Барнаульцев призвали к самодисциплине в масочном режиме

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание, на котором вновь подчеркнул необходимость соблюдения мер предосторожности в связи с коронавирусом. В частности, ношение защитных масок.

Введенный указом губернатора края масочный режим обязателен к соблюдению гражданами, подчеркнула начальник отдела надзора за гигиеной труда управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова.

Она напомнила, что необходимо использовать маски в транспорте, на остановках, в магазинах, аптеках и при посещении предприятий сферы услуг.

«В настоящие время мы видим, что, к сожалению, гражданами масочный режим соблюдается не в полной мере», — цитирует ее пресс-центр мэрии.

Глава города поручил комитету по предпринимательству и потребительскому рынку, а также дорожному комитету проработать комплекс мер по обязательному соблюдению жителями города масочного режима.

«Первостепенным здесь, конечно, остается самодисциплина граждан, но и предприятия, работа которых связана с прямым контактом с населением, должны побуждать людей к его соблюдению», — сказал он.

Ранее замначальника регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина сообщила, что многие жители края совсем не носят маски, хотя это «эффективный способ защиты, который выполняет барьерную функцию» и носить их нужно.