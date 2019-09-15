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Жизнь

Барнаульцев удивили козы, гуляющие в городе

Жители Барнаула 14 сентября заметили коз на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора. Фотографию разместили в группе «Барнаул 22».

Козы в Барнауле.
Козы в Барнауле.
Дмитрий Диких в vk.com/barneos22

На снимке видно, что одна из коз спокойно ест листву дерева, а другая стоит рядом. Неподалеку на скамейке можно заметить хозяина этих домашних животных. В руках у мужчины длинный поводок.

В комментариях один из пользователей шутит, что уже выезжает за мясом. Другой отмечает, что поехал доить коз. А одна из горожанок пишет, что уж лучше увидеть на улице коз, чем бездомных.

Отметим, что козы замечены в Барнауле не в первый раз. В начале сентября горожане увидели мужчину, который выгуливал этих домашних животных на поводке.

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