Барнаульцев удивили козы, гуляющие в городе

На снимке видно, что одна из коз спокойно ест листву дерева, а другая стоит рядом. Неподалеку на скамейке можно заметить хозяина этих домашних животных. В руках у мужчины длинный поводок.

В комментариях один из пользователей шутит, что уже выезжает за мясом. Другой отмечает, что поехал доить коз. А одна из горожанок пишет, что уж лучше увидеть на улице коз, чем бездомных.

Отметим, что козы замечены в Барнауле не в первый раз. В начале сентября горожане увидели мужчину, который выгуливал этих домашних животных на поводке.