Жители Барнаула смогут доехать до кладбищ на специальном транспорте бесплатно в Родительский день 25 апреля, сообщает мэрия города.

Соответствующее поручение дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Мэр Барнаула, в свою очередь, поручил выделить дополнительные средства и транспорт.

Так, 25 апреля с 7:00 утра до 18:00 вечера барнаульцы смогут бесплатно проехать до кладбищ по следующим направлениям:

до Михайловского — автобусами с конечной остановки «Микрорайон Урожайный»;

до Гоньбинского — на автобусах от остановки «Гипермаркет Алтай»;

до Власихинского — на автобусах с остановки «Площадь Текстильщиков» и на трамваях с Малаховского кольца до депо № 3;

до Черницкого — автобусами с остановки пункта «Кордон» и на трамвае с депо № 1 до «Кордона».

На данный момент формируют интервал движения и количество работающего на линии транспорта.

Также горожане смогут добраться до кладбищ на обычных регулярных маршрутах:

до Михайловского — 117э;

до Гоньбинского — 25 , 32;

32; до Власихинского — 75 , 23;

23; до Черницкого — 108 , 104ю.

Ранее в Барнауле начали готовить кладбища к Родительскому дню. В подготовку входит приведение в порядок проездов, контейнеров для мусора и ограждений. На муниципальных могильниках занимаются противопожарной опашкой. Также территории обрабатывают от клеща.