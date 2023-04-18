18 апреля
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Жизнь

Барнаульцев все-таки доставят к кладбищам бесплатно в Родительский день

Жители Барнаула смогут доехать до кладбищ на специальном транспорте бесплатно в Родительский день 25 апреля, сообщает мэрия города.

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова

Соответствующее поручение дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Мэр Барнаула, в свою очередь, поручил выделить дополнительные средства и транспорт.

Так, 25 апреля с 7:00 утра до 18:00 вечера барнаульцы смогут бесплатно проехать до кладбищ по следующим направлениям:

  • до Михайловского — автобусами с конечной остановки «Микрорайон Урожайный»;
  • до Гоньбинского — на автобусах от остановки «Гипермаркет Алтай»;
  • до Власихинского — на автобусах с остановки «Площадь Текстильщиков» и на трамваях с Малаховского кольца до депо № 3;
  • до Черницкого — автобусами с остановки пункта «Кордон» и на трамвае с депо № 1 до «Кордона».

На данный момент формируют интервал движения и количество работающего на линии транспорта.

Также горожане смогут добраться до кладбищ на обычных регулярных маршрутах:

  • до Михайловского — 117э;
  • до Гоньбинского — 25, 32;
  • до Власихинского — 75, 23;
  • до Черницкого — 108, 104ю.

Ранее в Барнауле начали готовить кладбища к Родительскому дню. В подготовку входит приведение в порядок проездов, контейнеров для мусора и ограждений. На муниципальных могильниках занимаются противопожарной опашкой. Также территории обрабатывают от клеща.

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