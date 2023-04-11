11 апреля
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Жизнь

В Барнауле готовят кладбища к Родительскому дню

Процесс подготовки к Родительскому дню обсудили в администрации Барнаула, сообщает пресс-служба мэрии.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

В преддверии Дня поминовения усопших, который будет 25 апреля, продолжают саночистку кладбищ Барнаула и прилагающих территорий.

Приводят в порядок проезды, контейнеры для мусора и ограждения. На муниципальных могильниках занимаются противопожарной опашкой. Уже запланировали обработку от клеща.

Также заканчивают размещение план-схем с указанием мест общего пользования, кварталов и движения транспорта с остановками.

Традиционно на городских кладбищах будут бесплатно раздавать мешки для мусора и хозяйственный инвентарь.

А вот бесплатный подвоз к кладбищам в Родительский день не планировали. Однако горожан сможет довезти общественный транспорт, расписание и номера которого можно уточнить на сайте администрации Барнаула.

Кстати, в этом году отменили тарифные зоны на пригородных маршрутах. Таким образом оплата проезда составляет 30 рублей вне зависимости от отдаленности пункта.

Ранее стало известно, что барнаульское кладбище увеличат почти в два раза.

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