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Жизнь

Барнаульцев зовут на большую уборку в парк «Изумрудный»

24 апреля в парке «Изумрудный» пройдет субботник. Организаторы распространяют о мероприятии в социальных сетях и зовут барнаульцев присоединиться.

На субботник в парк "Изумрудный" пришли неравнодушные жители Барнаула.
На субботник в парк "Изумрудный" пришли неравнодушные жители Барнаула.

Большой субботник пройдет 24 апреля с 11:00 до 13:00. Принять участие в нем могут все неравнодушные и активные горожане.

Организаторы просят барнаульцев приходить приходить в рабочей одежде, иметь перчатки, грабли, лопаты, метлы, секаторы или ведро для полива деревьев.

В этот день в парке будут не только работать. Организаторы сообщают, что также состоится праздничная программа, развлечения для детей, конкурсы, спортивно-танцевальная разминка, увлекательный мастер-класс.

Также 24 апреля в «Изумрудном» будут принимать макулатуру, ПЭТ-бутылки, стекло и металл. А еще проведут акцию «Подари вещам вторую жизнь»: чистые вещи, игрушки, обувь, посуду примут в дар на реализацию. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

Ранее altapress.ru писал, что барнаульский парк «Изумрудный» подтопило талой водой, идущей со стороны стадиона «Клевченя».

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