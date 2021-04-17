Барнаульцев зовут на большую уборку в парк «Изумрудный»

24 апреля в парке «Изумрудный» пройдет субботник. Организаторы распространяют о мероприятии в социальных сетях и зовут барнаульцев присоединиться.

Большой субботник пройдет 24 апреля с 11:00 до 13:00. Принять участие в нем могут все неравнодушные и активные горожане.

Организаторы просят барнаульцев приходить приходить в рабочей одежде, иметь перчатки, грабли, лопаты, метлы, секаторы или ведро для полива деревьев.

В этот день в парке будут не только работать. Организаторы сообщают, что также состоится праздничная программа, развлечения для детей, конкурсы, спортивно-танцевальная разминка, увлекательный мастер-класс.

Также 24 апреля в «Изумрудном» будут принимать макулатуру, ПЭТ-бутылки, стекло и металл. А еще проведут акцию «Подари вещам вторую жизнь»: чистые вещи, игрушки, обувь, посуду примут в дар на реализацию. Вырученные средства пойдут на благотворительность.



Ранее altapress.ru писал, что барнаульский парк «Изумрудный» подтопило талой водой, идущей со стороны стадиона «Клевченя».