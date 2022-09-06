Барнаульцев зовут на осенние продовольственные ярмарки

С 10 сентября в Барнауле начнут проходить осенние продовольственные ярмарки.

На них можно будет приобрести ясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные изделия, растительное масло, выпечку, кондитерские изделия, овощи и фрукты, сообщает администрация города.

Расположены ярмарки будут по следующим адресам:

проспект Ленина , 71;

71; улица 50 лет СССР , 51а;

51а; площадь Народная;

проспект Ленина , 152;

152; проспект Красноармейский , 36;

36; улица Чайковского , 21а.

Проходить они будут с 10 утра до 14 дня.

Также сообщается, что этой осенью планируется провести в Барнауле не менее девяти ярмарок.

Ранее корреспондент altapress.ru посетил барнаульскую барахолку и узнал, чем там можно закупиться.