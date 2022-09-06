Барнаульцев зовут на осенние продовольственные ярмарки

На них можно будет приобрести ясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные изделия, растительное масло, выпечку, кондитерские изделия, овощи и фрукты, сообщает администрация города.
Расположены ярмарки будут по следующим адресам:
- проспект Ленина, 71;
- улица 50 лет СССР, 51а;
- площадь Народная;
- проспект Ленина, 152;
- проспект Красноармейский, 36;
- улица Чайковского, 21а.
Проходить они будут с 10 утра до 14 дня.
Также сообщается, что этой осенью планируется провести в Барнауле не менее девяти ярмарок.
Ранее корреспондент altapress.ru посетил барнаульскую барахолку и узнал, чем там можно закупиться.