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Жизнь

Барнаульцев зовут на осенние продовольственные ярмарки

С 10 сентября в Барнауле начнут проходить осенние продовольственные ярмарки.

Выставка-ярмарка "День мясного гурмана".
Выставка-ярмарка "День мясного гурмана".
Олег Богданов

На них можно будет приобрести ясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные изделия, растительное масло, выпечку, кондитерские изделия, овощи и фрукты, сообщает администрация города.

Расположены ярмарки будут по следующим адресам:

  • проспект Ленина, 71;
  • улица 50 лет СССР, 51а;
  • площадь Народная;
  • проспект Ленина, 152;
  • проспект Красноармейский, 36;
  • улица Чайковского, 21а.

Проходить они будут с 10 утра до 14 дня.

Также сообщается, что этой осенью планируется провести в Барнауле не менее девяти ярмарок.

Ранее корреспондент altapress.ru посетил барнаульскую барахолку и узнал, чем там можно закупиться.

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