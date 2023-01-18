18 января
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Жизнь

Барнаульцев зовут на выставку графики известного в городе архитектора

В Барнауле в павильоне современного искусства «Открытое небо» (ул. Чернышевского, 55) откроют выставку графики «Художник. Взгляд со стороны» известного в городе архитектора Сергея Боженко.

Сергей Боженко.
Сергей Боженко.
Анна Зайкова.

На выставке будут представлены около 40 работ. На них можно будет увидеть портреты известных людей города — художников, писателей и других.

«Графика — одно из любимых направлений изобразительного искусства мастера, которого культурная общественность города знает как художника, архитектора, писателя. Выставка — плод наблюдений Сергея Алексеевича, талантливого разностороннего человека, за жизнью и деятельностью людей творческого круга», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Открытие пройдет 19 января в 16:00. Вход свободный. Увидеть картины можно будет до 19 февраля. 12+

Ранее в Барнауле открылась уникальная выставка старинных газет.

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