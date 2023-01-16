Времени печать. Уникальная выставка старинных газет из личной коллекции открылась в Краеведческом музее в Барнауле

В день российской печати, 13 января, в Алтайском краеведческом музее открылась выставка «Ротация времени». Здесь представлены раритетные газеты из коллекции члена союза дизайнеров России, арт-директора ИД «Алтапресс» Алексея Шелепова.

Первой выставкой в 200-й юбилейный год работы краеведческого музея стала «Ротация времени». На ней представлено более 60 российских, советских, английских, американских, французских и даже газет на арабском языке, которые освещают значимые моменты в жизни стран и людей с 1682 до 2009 глды.

Директор Краеведческого музея Наталья Вакалова, открывая выставку, заметила, что на эту выставку пришли даже те гости, которые посещают музей впервые.

«Газета, как первоисточник, просто уникальна. Здесь можно увидеть отражение тех событий, где непосредственно присутствовали корреспонденты, а фотографы зафиксировали этот момент. И спустя 100−200 лет мы можем воочию прочитать и увидеть те события, которые происходили во всем мире. Этот первоисточник для музейщиков оригинален, неповторим» — сказала Наталья Вакалова.

По ее словам, эта выставка позволяет полностью погрузиться в те события, в то самое время.

Председатель алтайского отделения Союза дизайнеров России Юлия Раменская отметила, что ее поразили не столько иностранные издания, сколько российские газеты разных времен.

«Я как будто попала в машину времени» — заявила Раменская.

Юлия Раменская также предложила на этой выставке проводить лекции для студентов-дизайнеров — показывать на примере, как менялись верстка и оформление изданий.

Автор выставки Алексей Шелепов отметил, что привычные сейчас ленты сайтов — прямые наследники страниц газет. Он рассказал, что коллекция начала складываться как подборка современных газет, необходимых для работы и осознания современных трендов. Вскоре в этой подборке сами собой стали появляться интересные исторические артефакты.

Выставка «Ротация времени» в Краеведческом музее. Дмитрий Лямзин.

«Газета ведь ценится, пока она свежая и пахнет типографской краской — когда новости свежие. Но вдруг оказалось, что те газеты, которые живут долго, вдруг становятся тоже становится ценными. И это понимание послужило началом всей коллекции» — рассказал Шелепов.

По его словам, новые экземпляры в коллекции продолжают появляться благодаря журналистам, друзьям, а какие-то газеты приобретаются на интернет-аукционах.

«Открою небольшой секрет. У нас было еще одно название для этой выставки — „Времени печать“. Его придумал Леонид Вихрев, но придумал поздновато, когда афиши уже печатались» — поделился Алексей Шелепов. Выставка «Ротация времени» в Краеведческом музее. Дмитрий Лямзин.

Алексей Шелепов также отметил, что в этой коллекции главное — не стоимость в деньгах.

«Самый большой ресурс, который мы затратили — это время. Это то, что нам всегда не хватает, и то, что нам нужно. Читайте газеты — они сеют доброе, вечное, мудрое, как говорил известный классик», — заявил он.

Выставка «Ротация времени» в Краеведческом музее. Дмитрий Лямзин.

Выставка «Ротация времени» продлится до 12 февраля. Посмотреть ее можно в выставочном зале Краеведческого музея по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 39.

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