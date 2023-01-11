200 лет и тысяч экспонатов. Чем краеведческий музей удивит Барнаул и Санкт-Петербург в свой юбилей

Алтайскому государственному краеведческому музею теперь два века. Свой день рождения он отметит с помощью новых выставок. Какими они будут, кто оставил первый отзыв о музее, когда начнется его реконструкция, какую эмблему к юбилею приготовил дизайнер и о многом другом расскажем в этом материале.

Титов и Гумбольт

Юбиляр — первый музей в Западной Сибири. Его создали в 1823 году Петр Фролов и Фридрих Геблер как барнаульский горный музей при заводе.

Как рассказывает директор учреждения Наталья Вакалова, его фонд с самого начала был уникальным и включал в себя не только модели машин, но и этнографические, минералогические и археологические коллекции, которые высоко оценивали современники. Так, в конце XIX века на Московской антропологической выставке экспонаты получили серебряную медаль.

Сегодня фонд составляет более 206 тыс. единиц хранения. За последние пять лет появилось 711 новых экспонатов — их закупочные комиссии музея и края получили за 6,3 млн рублей.

Также «краеведческий» реставрирует различные предметы: фотографии, исторические документы, редкие книги, мебель, живопись, одежду и многое другое. На эти и другие цели по госпрограмме «Развитие культуры Алтайского края» музей получил 4,8 млн рублей.

Он продолжает традиции и не только покупает, но и самостоятельно собирает свои коллекции — например, в региональных этнографических экспедициях.

Один из старейших экспонатов Наталья Вакалова показала журналистам. Это книга почетных посетителей, которую ведут практически с основания — с 1829 года. Здесь свои отзывы оставляли, например, Петр Семенов-Тян-Шанский, Герман Титов.

«Летчик-космонавт Георгий Гречко написал: „Все-таки Барнаул — центр России. Это я видел из космоса“. То что написано — символично, и наш год, думаю, пройдет под этим девизом», — говорит Наталья Вакалова.

А первую запись 23 июля 1829 года оставил легендарный географ Александр фон Гумбольт: «Для слабого доказательства благодарности своей за приятные и поучительные часы, благоразумными беседами, проведенными в Барнауле, в доме его превосходительства начальника заводов».

Наталья Вакалова , директор краеведческого музея. Анна Зайкова.

Дома и в Петропавловской крепости

13 января, в День российской печати, краеведческий музей откроет первую выставку в этом году — «Ротация времени». Здесь барнаульцы смогут узнать, о чем и как писали люди до пяти веков назад. Это оригинальные, а не репринтные выпуски 60-ти раритетных газет и журналов из коллекции арт-директора издательского дома «Алтапресс» Алексея Шелепова.

Наиболее крупные и масштабные проекты ждут гостей в июне. Коллектив музея создаст крупную юбилейную выставку, которую также покажут в Бийске, Рубцовске и Славгороде.

Также в Барнауле проведут научно-практическую конференцию, в которой поучаствуют специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и практически всех музеев Сибири, рассказывает Наталья Вакалова.

В августе и сентябре старейшие экспонаты краеведческого музея выставят в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург. Разводные мосты , Петропавловская крепость. unsplash.com.

«Туда уезжало наше серебро, там учились архитекторы, которые застраивали Демидовскую площадь… Наша история непосредственно связана с этим городом, — объясняет Наталья Вакалова. — Нам приятно, что коллеги из музея истории Санкт-Петербурга откликнулись и поддержали эту выставку».

Петербуржцы увидят макеты, например, паровой машины Ивана Ползунова, Колывано-Воскресенскую библиотеку, сибирские монеты и этнографические экспонаты — перечень предметов еще обсуждают.

Последней привезенной крупной выставкой в Барнауле в этом году станет показ кукол семьи Намдаковых. В прошлом году краеведческий музей уже показывал работы Даши Намдакова — мастера, чьи скульптуры выставляли в музеях Нью-Йорка, Пекина, Парижа, Лондона и т. д.

Будет еще множество других проектов, практически каждый месяц, обещает Наталья Вакалова.

Презентацию сувениров к 200-летию Краеведческого музея. Екатерина Карзова.

Где посмотреть выставки

Сейчас функцию главного корпуса музея выполняет здание бывшего инструментарного магазина на ул. Ползунова, 39. Прямо напротив основного здания на ул. Ползунова, 46, которое сейчас оно закрыто и только готовится к реконструкции.

Филиал краеведческого музея. Анна Зайкова , altapress.ru

«Подрядчика пока нет, помещения закрыты, чтобы не эксплуатировать здание с признаками ветхости, — говорит министр культуры региона Елена Безрукова. — Проектную документацию разработали, экспертизу получили. Актуальная корректировка и переход к торгам — вопросы, которые стоят на повестке дня у минстроя».

Реконструкция усложняется тем, что здание — объект культурного наследия федерального значения. Его восстановление может занять не один год. «Мы к такому периоду готовы», — говорит министр.

Краеведческий музей , бывшая химическая лаборатория горного округа ( ул.Ползунова , 46) retro. moi-barnaul.ru

Значительная часть экспозиции расположена в памятнике деревянного зодчества — доме купца Зубова на пр. Красноармейском, 28. Это здание — в муниципальной собственности, город временно передал его музею (как ранее — театру кукол «Сказка»). Когда дом на ул. Ползунова, 46 реконструируют, помещения особняка освободят.

Уже реконструируют еще один корпус краеведческого — музей Военной истории (Красный дом). В будущем здесь откроется военно-исторический отдел музея и кабинеты российского союза ветеранов Афганистана.

Окна и шрифт «Барнаул»

Специально к юбилею музея арт-директор издательского дома «Алтапресс» Алексей Шелепов создал эмблему. Весь год логотип будет украшать стенды, баннеры, пригласительные и сувениры. В основу символа легло изображение окон главного здания музея на ул. Ползунова, 46.

«Как правило, сюжетом становятся здания музея и главные экспонаты, — рассказывает дизайнер. — Несколько дней расхаживая вокруг здания, я делал эскизы. И в центре фасада, на щипце, заметил окна и представил в них цифры. Это стало основным сюжетом».

Эмблема , логотип «200 лет краеведческому музею Алтайского края» Алексей Шелепов. Эмблема , логотип «200 лет краеведческому музею Алтайского края» Алексей Шелепов. Эмблема , логотип «200 лет краеведческому музею Алтайского края» Алексей Шелепов. Эмблема , логотип «200 лет краеведческому музею Алтайского края» Алексей Шелепов. Эмблема , логотип «200 лет краеведческому музею Алтайского края» Алексей Шелепов.

Рядом с символом для непонятливых дизайнер написал слова: «Двести лет краеведческому музею Алтайского края». Шрифт использовал особый, под названием «Барнаул».

«Он классный, гуманистический гротеск. А называется так, потому что его создатель Наталья Васильева живет здесь», — рассказывает Алексей Шелепов.

Основной цвет — темно-красный. Примерно таким был фасад здания большую часть его истории. Как говорит дизайнер, знак может легко менять темпоритмику и цвет. И на этом работа не остановится. Все накопленные знания о музее и некоторые наработки дизайнер в итоге использует в создании фирменного стиля всего учреждения.

С этой недели сувениры с эмблемой уже можно будет купить во всех работающих корпусах краеведческого музея.