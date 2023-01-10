10 января
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Жизнь

А шрифт называется «Барнаул». Алтапресс разработал логотип к 200-летию старейшего музея Западной Сибири

Арт-директор издательского дома «Алтапресс» Алексей Шелепов презентовал юбилейную эмблему к 200-летию Алтайского государственного краеведческого музея. Весь год логотип будет украшать стенды, баннеры, пригласительные и сувениры. В основу символа легло изображение запоминающихся окон главного здания музея на ул. Ползунова, 46. Как разрабатывали этот проект и появятся ли у музея новые знаки — расскажет altapress.ru.

Эмблема, логотип "200 лет краеведческому музею Алтайского края"
Эмблема, логотип "200 лет краеведческому музею Алтайского края"
Алексей Шелепов.

Разработку логотипа Алексей Шелепов начал с анализа. «Как правило сюжетом становятся здания музея и главные экспонаты, — рассказывает дизайнер. — Несколько дней, расхаживая вокруг здания, делал эскизы. И в центре фасада, на щипце, заметил окна и представил в них цифры. Это стало основным сюжетом».

Праздничную дату «вписали» в окна как тонкий, но заметный элемент. «Люди 200 лет назад создали идеальные пропорции в стиле классицизм», — добавляет Шелепов к тому, почему в знаке нет ничего лишнего.

Рядом с символом для непонятливых дизайнер написал слова: «Двести лет краеведческому музею Алтайского края». Шрифт использовал особый, под названием «Барнаул».

«Он классный, гуманистический гротеск. А называется так, потому что его создатель Наталья Васильева живет здесь. Это настоящая легенда, большой художник шрифтов, очень интересный человек, биолог по образованию», — рассказывает Алексей Шелепов.

Эмблема, логотип &quot;200 лет краеведческому музею Алтайского края&quot;
Эмблема, логотип «200 лет краеведческому музею Алтайского края»
Алексей Шелепов.

Основной цвет — красный. Примерно таким был фасад здания большую часть его истории. Дизайнер говорит, что знак может легко менять темпоритмику и цвет. И на этом работа не остановится.

«Каждый проект не столько результат, сколько процесс изучения предмета, — говорит Шелепов. — Все накопленные знания и опыт мы применим в создании фирменного стиля самого музея».

Подробнее о том, как краеведческий музей будет отмечать юбилей, читайте на altapress.ru утром 11 января.

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