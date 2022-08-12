Барнаульцев зовут посмотреть фильм с видеокассеты на винтажном телевизоре

Барнаульцев зовут в парк «Изумрудный» на ретро-вечер с просмотром фильмов с VHS кассет на старом телевизоре.

Подписанная давно видеокассета, которую уже ни на чем не посмотришь.

Вечер пройдет 13 августа с 16:00 до 22:00. Точка сбора — амфитеатр в парке.

«Приглашаем окунуться в атмосферу 1980−1990-х, когда эпоха видеосалонов была своего рода прорывом в неведомый тогда мир „фабрики грез“. Мы попытаемся воссоздать ностальгическую романтику для людей, чья молодость пришлась на то нелегкое, но интересное время, а молодому поколению показать как это было», — написал управляющий парком Вячеслав Вакаев в своем телеграм-канале.

В этот день барнаульцы также могут принести свою старую аудио- и видеотехнику со времен СССР: она пополнит коллекцию ретро-выставки.

Ранее «Изумрудном» рассказали, каким станет легендарный пруд в парке после реконструкции.