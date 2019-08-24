Барнаульцы атакуют ярмарку сыра. Сколько стоит алтайское лакомство

Ярмарка сыра, которая сегодня 24 августа проходит в Барнауле, собрала множество гостей. Им предложили развлечься и купить деликатесы местных производителей. Корреспондент altapress.ru побывал на открытии и зафиксировал цены там, где собрались самые длинные очереди.

Сыр для жарки фирмы «Саламис» из Барнаула продаётся по 200 рублей за 200-граммовую упаковку. Его тут же жарят и дают бесплатно пробовать. Желающих купить столько много, что продавцу некогда жарить лакомство.

На праздник сыра (или живота?) не забыли и о худеющих гостях. Салаирский маслосырзавод предложил им маложирный продукт по 128 рублей за небольшую упаковку. Аналогичный объем, но традиционной жирности, обойдется в 150 рублей.

Фестиваль сыра. Altapress.ru.

Корреспондент altapress.ru передает, что около палатки Куяганского маслосырзавода собралась такая толпа покупателей, что пробиться к витрине было невозможно. Еще длинная очередь собралась в ануйскую палатку.

Фестиваль сыра. Altapress.ru.

Всего на празднике представляют около 100 сортов сыра. Ярмарка будет работать до вечера. В 19.00 в ресторане Lexx запланирован гала-ужин.