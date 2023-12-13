Барнаульцы беспокоятся, почему новые трамваи до сих пор не вышли на линию

Жители недовольны курящими во время движения водителями. По словам очевидцев, из-за этого в салоне трамвая невозможно дышать.
В комментариях к записи также написали, что двери у некоторых трамваев не закрываются и внутри становится холодно, особенно в морозы. Многие спрашивают, когда на замену уже приедут новые трамваи.
Пот этом известно, что транспорт уже стоит в депо №3. Министр транспорта региона Антон Воронов рассказывал, что белорусские трамваи запустят в конце декабря.
Уже середина.
Ранее схема трамвайных маршрутов изменилась в морозный день в Барнауле.