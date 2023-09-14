Барнаульцы бросились продавать устаревшие iPhone. Сколько стоят б/у модели и чем они отличаются от магазинных

Apple 13 сентября представила новинку iPhone 15. Барнаульцы, ожидаемо, бросились продавать свои устаревшие "яблочки". Altapress.ru выяснил, за сколько в среднем продают iPhone с рук и от каких моделей избавляются чаще всего.

За сколько продают iPhone 12 в Барнауле с рук

Три года назад вышел iPhone 12. Apple до сих пор поддерживает его операционную систему, однако барнаульцы уже не хотят ходить с телефоном, который вышел в начале 20-х.

iPhone 12 в среднем стоит 42 тыс. рублей в идеальном состоянии, без сколов и царапин, с емкостью батареи больше 85%.

Цена зависит еще и от размера памяти. Есть три варианта: 64, 128 и 256 Гб. Как раз iPhone 12 128 Гб и стоит 42 тыс. рублей.

iPhone 12 mini. unsplash.com

iPhone 12 mini продают в среднем за 36,5 тыс. рублей. Мы нашли модель 12 mini с емкость 95% и 256 Гб за 39,5 тыс. рублей.

Есть модели и подороже.

iPhone 12 Pro 128 Гб продают в среднем за 57 тыс. рублей. Другие объемы памяти - 256 и 512 Гб.

Причем iPhone 12 Pro 512Гб не частый гость на сайтах объявлений в Барнауле. Мы нашли всего восемь.

iPhone 12 Pro Max будет стоить примерно на 9-10 тыс. рублей больше, чем Pro. Мы нашли объявления, в котором его продают за 68 тыс. рублей.

iPhone 12 Pro. unsplash.com

Так как телефон вышел относительно недавно, объем памяти еще достаточно большой у всех моделей. Зависит еще и от того, как часто им пользовались. Но эту модель можно найти и в магазине. Там цены уже другие.

Всего объявлений о продаже б/у iPhone 12 в Барнауле - 1246.

За сколько продают iPhone 13 в Барнауле с рук

Тринадцатый айфон помоложе. А значит - подороже, посвежее и поновее. Продают его значительно меньше, чем предыдущую модель. Всего 414 объявлений.

Простой iPhone 13 в идеальном состоянии с минимальным объемом памяти в 128 Гб, без сколов и царапин, без замен экрана, стекол и чего угодно еще стоит в среднем 58,5 тыс. рублей.

При этом на таких объявлениях пишут "рыночная цена".

iPhone 13. unsplash.com

Самый дорогой iPhone 13 512Гб в Барнауле продают за 75 тыс. рублей с рук.

Модель размером меньше - iPhone 13 mini в Барнауле почти не продают. За вчерашний день появилось только два объявления. В одном айфон стоит 42, тыс. рублей, во втором - 49 тыс. рублей.

Причем цвет, наполнение, количество "чехлов в подарок" одинаковые.

Объемы памяти у iPhone 13 и 13 mini: 128, 256 и 512 Гб.

iPhone 13 Pro Max. unsplash.com

Большие iPhone 13 Pro у барнаульцев популярны. Мы нашли больше сотни объявлений.

Средняя цена за iPhone 13 Pro 128 Гб - 72,5 тыс. рублей. Напоминаем, что это цена за телефоны, уже бывшие в использовании.

К уже стандартным размера памяти добавляется самый большой - 1 Тб. В Барнауле мы нашли всего одно объявление с этим телефоном.

Стоит iPhone 13 Pro 1 Тб - 90 тыс. рублей. Указано, что он не был в ремонте, не вскрывался, емкость батареи 100%.

Почти с витрины.

iPhone 13 Pro Max. unsplash.com

iPhone 13 Pro 128 Гб продают за 70 тыс. рублей. Остальные размеры памяти будут дороже.

iPhone 13 Pro Max 1 Тб с рук никто не продает. А магазины отдают его за 98 тыс. рублей. Идеальное состояние, высокая емкость батареи, все цвета.

iPhone 13 Pro Max 128 Гб продают за 78 тыс. рублей. А размеры 256 и 512 Гб в "магазинном" состоянии стоят уже более 80 тыс. рублей.

За сколько продают iPhone 14 в Барнауле с рук

Эта модель вышла в прошлом году. Всего в городе 548 объявлений со всеми моделями iPhone 14.

Обычный iPhone 14 с минимальным размером памяти 128Гб и высокой емкостью батареи (другую ожидать не придется, любому телефону этой модели не более года) стоит 74,4 тыс рублей. Чуть больше, чем iPhone 13 Pro.

iPhone 14 Pro. unsplash.com

iPhone 14 512 Гб в Барнауле вообще не продают.

Зато есть 32 объявления о продаже iPhone 14 Plus. Однако они уже довольно старые, после анонса iPhone 15 никто не захотел меняться.

Можно найти телефон как за 69,9 тыс. рублей, так и за более 80 тыс. рублей.

iPhone 14 Pro - первый, цена которого выскочила за 100 тыс. рублей.

iPhone 14 Pro. unsplash.com

iPhone 14 Pro 128 Гб стоит 89,9 тыс. рублей. А с размером памяти 245 Гб - от 101 до 109 тыс. рублей.

iPhone 14 Pro 1 Тб продают двое. За 146 тыс. рублей. Выставили объявления неделю назад.

Самый дорогой iPhone, который мы можем найти на сайте объявлений - iPhone 14 Pro Max 1 Тб.

Однако с рук их не продает никто.

Ранее стало известно, что пользователям новых iPhone придется докупить шнур за 12 тыс. рублей ради быстрой зарядки.

Также мы писали, как выглядят новые iPhone и сколько они стоят.