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Барнаульцы будут отмечать День города на отмытых от коронавируса улицах

В Барнауле начали дезинфицировать площадки, где будут проходить мероприятия в День города. В ночь дорожники хлорсодержащими препаратами обработают проезжие части, рассказали в администрации города.

Предпраздничная дезинфекция Барнаула.
Предпраздничная дезинфекция Барнаула.
barnaul.org

Специалисты начали с обработки лестниц и пешеходных дорожек в Нагорном парке и на набережной Оби.

Планируется обеззаразить площади Мира, Сахарова и Ветеранов, а также Нулевой километр, площадь у кинотеатра России и территории, прилегающей к зданию правительства Алтайского края.

В ночь с 16 на 17 сентября Автодорстрой с помощью поливомоечных машин обработает проезжие части площадей и дорог, прилегающих к местам празднования Дня города.

Проведут обработку площадей Баварина, Сахарова, Советов, улиц Мало-Тобольской, Ленинградской, А. Петрова в границах улиц Ленинградской и Малахова, Энтузиастов в границах улиц Ленинградской и Георгиева.

Работы стартуют в 22:00.

«Дезинфекция проводится с целью снижения риска инфицирования и предупреждения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией», — отметили в мэрии.

Ранее altapress.ru опубликовал полную программу Дня города-2020.

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