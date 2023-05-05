Барнаульцы бьют тревогу из-за вырубки деревьев на ул. Попова.

В сообществе показали, как сейчас выглядит бывшая "роща" на ул. Попова.
"Раньше тут была целая роща, а сейчас одни пни остались. "Озеленение" города идет полным ходом", — написал недовольный горожанин.
Кроме того, автор записи усомнился в законности вырубки такого большого количества деревьев. А в комментариях пользователи выдвинули теорию, что на этом месте собираются построить новый многоквартирный дом.
Ранее жители Барнаула жаловались, что в поселке Борзовая Зимка вырубали лес ради зайстройки.