5 мая
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Жизнь

Барнаульцы бьют тревогу из-за вырубки деревьев на ул. Попова

Барнаульцы пожаловались на вырубку деревьев на ул. Попова, сообщает группа ВКонтакте "Барнаул 22".

Барнаульцы бьют тревогу из-за вырубки деревьев на ул. Попова.
Барнаульцы бьют тревогу из-за вырубки деревьев на ул. Попова.
Группа ВКонтакте "Барнаул 22"

В сообществе показали, как сейчас выглядит бывшая "роща" на ул. Попова.

"Раньше тут была целая роща, а сейчас одни пни остались. "Озеленение" города идет полным ходом", — написал недовольный горожанин.

Кроме того, автор записи усомнился в законности вырубки такого большого количества деревьев. А в комментариях пользователи выдвинули теорию, что на этом месте собираются построить новый многоквартирный дом.

Ранее жители Барнаула жаловались, что в поселке Борзовая Зимка вырубали лес ради зайстройки.

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