12 апреля
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Происшествия

Ленточный бор в Барнауле вырубают ради застройки, жалуются местные жители

Лес валят в поселке Борзовая Зимка на ул. Байкальская. Об этом рассказали жители поселка в сообществе Barnaul 22.

Ленточный бор в Борзовой Заимке.
Ленточный бор в Борзовой Заимке.
Barnaul 22

Вдобавок вместо края ленточного бора на кадастровой карте появилось четыре участка индивидуального жилого строительства.

Причем, по данным местных жителей, два из них уже проданы.

Людей больше всего возмутило, что выкорчевывают даже молодые сосны. По их словам, молодняк нужно было хотя бы пересадить.

Собственники близлежащих домов задаются вопросами: как лес стал землей для строительства и неужели не нашлось других мест.

Жители поселка просят прокуратуру и причастные ведомства разобраться в ситуации.

Ранее большой участок леса сгорел из-за безответственных туристов на Алтае.

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