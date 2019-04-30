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Жизнь

Жители Алтайского края делятся снимками апрельской грозы в соцсетях

29 апреля в Алтайском крае и других регионах Сибири прогремела первая весенняя гроза. Многие люди очень удивились этому необычному явлению и поспешили запечатлеть его. Altapress.ru собрал снимки и видеоролики грозы и ее последствий из Instagram.

Гроза в Барнауле 29 апреля.
Гроза в Барнауле 29 апреля.
instagram.com/insta_irina22k

Напомним, гидрометцентр прогнозировал грозу на юге Западной Сибири: в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Тыве.

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