Жители Алтайского края делятся снимками апрельской грозы в соцсетях

Напомним, гидрометцентр прогнозировал грозу на юге Западной Сибири: в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Тыве.
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29 апреля в Алтайском крае и других регионах Сибири прогремела первая весенняя гроза. Многие люди очень удивились этому необычному явлению и поспешили запечатлеть его. Altapress.ru собрал снимки и видеоролики грозы и ее последствий из Instagram.
Напомним, гидрометцентр прогнозировал грозу на юге Западной Сибири: в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Тыве.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter