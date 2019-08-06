Барнаульцы делятся снимками «нежного» заката в соцсетях

В ночь на 5 августа Барнаул сначала «закрутило» в шквалистом пылевом вихре, а потом над городом сверкали молнии и гремел гром.
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Вечером 5 августа небо над Барнаулом залило малиновым и золотым светом. Участники городского сообщества Barnaul 22 опубликовали десятки фотографий «нежного заката».
В ночь на 5 августа Барнаул сначала «закрутило» в шквалистом пылевом вихре, а потом над городом сверкали молнии и гремел гром.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter