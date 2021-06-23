Барнаульцы делятся в соцсетях снимками необычной радуги

Ранее Жители Алтая сфотографировали в небе изумительный оптический феномен — солнечное гало.
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Вечером 22 июня в Барнауле после дождя небо раскрасила двойная радуга. Жители города фотографировали ее из разных районов и делились снимками в социальных сетях: в Инстаграме и в сообществе Инцидент Барнаул.
Ранее Жители Алтая сфотографировали в небе изумительный оптический феномен — солнечное гало.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter