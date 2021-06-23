23 июня 12°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульцы делятся в соцсетях снимками необычной радуги

Вечером 22 июня в Барнауле после дождя небо раскрасила двойная радуга. Жители города фотографировали ее из разных районов и делились снимками в социальных сетях: в Инстаграме и в сообществе Инцидент Барнаул.

Двойная радуга над Барнаулом.
Двойная радуга над Барнаулом.
Instagram, vk.com

Ранее Жители Алтая сфотографировали в небе изумительный оптический феномен — солнечное гало.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость