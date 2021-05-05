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Жизнь

Жители Алтая сфотографировали в небе изумительный оптический феномен

5 мая барнаульцы увидели и сфотографировали гало — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг солнца. Фотографии опубликованы в паблике Барнаул 22, причем подписчики сообщили, что гало наблюдается и в Горно-Алтайске, и в Змеиногорске.

Гало в Барнауле. 5 мая 2021 года.
Гало в Барнауле. 5 мая 2021 года.
Барнаул 22, ВКонтакте.

Наблюдать гало на небе можно в любое время года, ночью и днем, вокруг солнца или луны и даже вокруг фонарей или ламп (последнее возможно только в холодную погоду), объясняет сайт, посвященный этому оптическому феномену.

Однако в редакцию altapress.ru чаще поступали сообщения о гало зимой — как, например, в январе 2020 года. «Когда увидели — онемели», — так описывала наблюдательница увиденное.

Природа этого явления — дисперсия света в микроскопических кристалликах льда в перистых облаках на высоте 5−6 километров над землей.

В отличие от капелек воды (которые отличаются только размером) ледяные кристаллы бывают разной формы и могут летать в воздухе разными способами: парить, вращаться, медленно падать и т.д.

Поэтому радуга всегда располагается в одном месте на небе (нужно стать к солнцу спиной, чтобы ее увидеть), а гало бывают разных видов (около сотни).

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