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Жизнь

Барнаульцы до сих пор обеспокоены состоянием крыши после осеннего урагана

В ноябре прошлого года ветром сдуло остатки кровли по адресу ул. Новосибирская, д. 32. Об этом пишет «ЧБ Барнаул».

По словам жителей, всю зиму и весну в квартире идет дождь. После многочисленных обращений в ООО УК «ОМЕГА» на крыше постелили полиэтиленовую пленку и придавили кирпичами, которую постоянно сносит ветром.

17 мая 2024 года руководитель заявил, что рабочие должны были приступить к ремонтным работам кровли, но на 29 мая никто так и не пришел.

В посте отметили, что диспетчер сначала ссылалась на плохую погоду и дожди, которых на тот период не было, потом она не стала отвечать на звонки и начала сбрасывать, а затем просто заблокировала номер.

Ранее сообщалось, что барнаульцы обеспокоены обрушением торцевой плиты на многоэтажке.

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