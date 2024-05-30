По словам жителей, всю зиму и весну в квартире идет дождь. После многочисленных обращений в ООО УК «ОМЕГА» на крыше постелили полиэтиленовую пленку и придавили кирпичами, которую постоянно сносит ветром.
17 мая 2024 года руководитель заявил, что рабочие должны были приступить к ремонтным работам кровли, но на 29 мая никто так и не пришел.
В посте отметили, что диспетчер сначала ссылалась на плохую погоду и дожди, которых на тот период не было, потом она не стала отвечать на звонки и начала сбрасывать, а затем просто заблокировала номер.
Ранее сообщалось, что барнаульцы обеспокоены обрушением торцевой плиты на многоэтажке.
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