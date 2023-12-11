Барнаульцы до сих пор страдают от последствий урагана

Горожанка рассказала, что 19 ноября во время урагана снесло крышу над первым и вторым подъездами. После этого рабочие сняли крышу и с третьего подъезда, повесили табличку «Осторожно, кровельные работы» и затихли. Работы не идут.
Во время снегопада и теплой погоды у жильцов верхних этажей с потолка бежала вода. А во время морозов все напрочь промерзло.
При этом управляющая компания лишь приняла заявку, а вот в письменном обращении жителям отказали.
Капитальный ремонт планируют, но в 2028, а то и в 2030 году.
Ранее сообщалось, что барнаульцы обеспокоены вредным влиянием телевышек.