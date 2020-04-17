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Жизнь

Барнаульцы могут полюбоваться на метеорный поток Лириды

С 16 по 25 апреля барнаульцы смогут увидеть весенний звездопад — метеорный поток Лириды, рассказывают в городском планетарии.

Звезды. Космос.
Звезды. Космос.
СС0

Звездопад можно будет наблюдать в предутренние часы. Пик ожидается 22 апреля — 18−20 метеоров в час.

«Частицы метеорного потока сформированы кометой C/1861 G1 Тэтчер, которая относится к долгопериодическому типу (чтобы выполнить один орбитальный оборот вокруг Солнца ей требуется 415,5 лет)», — объяснили в планетарии.

В период максимума потока Луна будет находиться в фазе новолуния, значит, ее свет не помешает наблюдением за звездопадом.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о поставленной президентом России Владимиром Путиным задаче покорения планет.

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