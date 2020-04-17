Барнаульцы могут полюбоваться на метеорный поток Лириды

Звездопад можно будет наблюдать в предутренние часы. Пик ожидается 22 апреля — 18−20 метеоров в час.
«Частицы метеорного потока сформированы кометой C/1861 G1 Тэтчер, которая относится к долгопериодическому типу (чтобы выполнить один орбитальный оборот вокруг Солнца ей требуется 415,5 лет)», — объяснили в планетарии.
В период максимума потока Луна будет находиться в фазе новолуния, значит, ее свет не помешает наблюдением за звездопадом.
Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о поставленной президентом России Владимиром Путиным задаче покорения планет.