Барнаульцы на Новый год останутся без праздничной 32-метровой елки

В Барнауле на Новый год не будут устанавливать праздничный 32-метровую ель, выяснили журналисты amic.ru.

Раньше елку всегда ставили на площади Сахарова — в этом году главную праздничную площадку города перекрывать не будут. Причина — сложная дорожная обстановка из-за ремонта моста на Новом рынке.

В другом месте ставить новогоднюю елку пока не планируют, пояснили корреспондентам в мэрии. Однако впереди совещание по праздничным дням, где этот вопрос решится окончательно.

Одной из причин, почему ель решили не собирать — ее дороговизна: установка обходится городскому бюджету в 7 млн рублей.

Барнаульская елка — одна из самых дорогих и высоких в Сибири, приобрели ее в 2017 году за 12 млн рублей.

Ранее altapress.ru выпустил новогодний фоторепортаж из прошлого — 2003 года.