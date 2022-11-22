22 ноября
﻿
Жизнь

Кинг-Конг и коза. Фоторепортаж altapress.ru из 2003 года, когда елки были пушистее, а люди — улыбчивее

Елки на площади Сахарова больше не будет. Провожаем эпоху ледяных крепостей историческим фоторепортажем altapress.ru. Михаил Хаустов снял в 2003 году, как люди улыбаясь украшали главную праздничную площадь Барнаула.

Установка снежного городка и елки к наступающему 2004 году.
Установка снежного городка и елки к наступающему 2004 году.
Михаил Хаустов.

В тот год на площади Сахарова установили пушистую городскую елку, которая еще мало напоминала светодиодный конус, а также «зимние» панно.

У елки поселились снежные цветные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, несколько Скоморохов с балалайкой, пилой, трубой, гармонью. И, внезапно, Айболит.

Звери тоже были. Это ледяные скульптуры обезьяны и козы (последняя, как было заботливо указано в документах, — с подсветкой). Выставляли на площади и конкурсные скульптуры.

В то время на площадях еще были большие горки. Обрамляли такую башни из набивного снега или льда и обязательно с панно со сказочными героями.

Также в праздничных списках значились горка «зигзаг» и «Кинг-Конг». Помимо этого на площади Сахарова к наступающему 2004 году готовили каток и карусели.

На празднование 2023 года в Барнауле установят три елки: в поселке Южном, на ул. Мало-Тобольской и на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213).

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость