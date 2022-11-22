В тот год на площади Сахарова установили пушистую городскую елку, которая еще мало напоминала светодиодный конус, а также «зимние» панно.
У елки поселились снежные цветные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, несколько Скоморохов с балалайкой, пилой, трубой, гармонью. И, внезапно, Айболит.
Звери тоже были. Это ледяные скульптуры обезьяны и козы (последняя, как было заботливо указано в документах, — с подсветкой). Выставляли на площади и конкурсные скульптуры.
В то время на площадях еще были большие горки. Обрамляли такую башни из набивного снега или льда и обязательно с панно со сказочными героями.
Также в праздничных списках значились горка «зигзаг» и «Кинг-Конг». Помимо этого на площади Сахарова к наступающему 2004 году готовили каток и карусели.
На празднование 2023 года в Барнауле установят три елки: в поселке Южном, на ул. Мало-Тобольской и на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213).