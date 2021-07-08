Барнаульцы на встрече с депутатом Госдумы указали на недостатки и системные проблемы города

В Барнауле жители частного сектора и пригородных поселков встретились с депутатами и чиновниками для обсуждения проблем и возможностей их решения, сообщает мэрия города.

Ленинский район города посетили депутат Госдумы Иван Лоор, депутат гордумы Александр Лисицын, глава администрации района Александр Михалдыкин и его первый зам по ЖКХ Евгений Авраменко.

«За три года из средств городского бюджета было заасфальтировано шесть участков дорог. Помимо этого администрацией города был выделен асфальтовый скол для наиболее проблемных участков», — бодро рапортовал Михалдыкин.

На встрече с жителями подчеркнули, что часть асфальтового скола и технику для работ предоставил депутат Лисицын.

Барнаульцы попросили заасфальтировать еще и участок дороги, на которой проходила встреча — улицу Новую, а также два въезда в микрорайон.

Лоор пообещал, что «данный вопрос будет закрыт, а в решении остальных проблем будут двигаться поэтапно».

Еще одну просьбу пообещал решить в ближайшее время Лисицын — благоустройство памятника великому русскому естествоиспытателю В.В.Докучаеву, имя которого носит микрорайон.

После обсуждения вопроса безопасности дорожного движения внутри микрорайона, людям предложили подготовить реестр наиболее опасных мест, где они бы хотели видеть лежачие полицейские.

«На встрече также были подняты вопросы установки уличного освещения, прокладки водоотводящих каналов, передачи водопроводных сетей в муниципальную собственность, отлова бездомных собак», — рассказали в мэрии.

Барнаульцев заверили, что все народные обращения будут обобщены и переданы для решения.

Ранее в пригороде Барнаула обсудили не только ремонт дороги, но и возможность ее освещения.