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Жизнь

В пригороде Барнаула обсудили не только ремонт дороги, но и возможность ее освещения

Депутат алтайского заксобрания Дмитрий Аганов встретился с жителями поселка Пригородный и обсудил ремонт дороги, сообщает мэрия Барнаула.

В поселке Пригородном обсудили ремонт дороги. Барнаул.
В поселке Пригородном обсудили ремонт дороги. Барнаул.
barnaul.org.

Жители поселка высказали свои предложения по ремонту дороги по ул. 50 лет Алтая — от ул. Кирова до ул. Боровой.

«На встрече с депутатом алтайского заксобрания Дмитрием Агановым, зампредом барнаульской гордумы Сергеем Струченко и первым замглавы администрации Индустриального района Денисом Летягиным», — пояснили в мэрии.

Дорогу отремонтируют в 2021 году. Причем участок станет продолжением комплексного благоустройства — в 2019 году там построили детскую площадку, а в 2020-м — пешеходную зону.

«Также жители обсудили возможность строительства линий освещения улицы», — подчеркнули в администрации Барнаула.

Стоит отметить, что в Барнауле такой опыт уже есть — когда строят и сразу освещают. К примеру, в 2020 году в поселке Березовка сделали не только тротуар, но и поставили столбы с лампами.

Ранее сообщали, что в пригородном поселке Авиатор в рамках национального проекта делают тротуар — безопасный и качественный.

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