В пригороде Барнаула сделали не только тротуар, но и наладили освещение

В барнаульском поселке Березовка завершили строительство линии наружного освещения по улице Центральной.
«Протяженность линии составила 811 метров, это 26 уличных светильников. Стоимость работ — более 1,2 млн рублей, из них 150 тысяч — средства жителей и предпринимателей, остальные — из краевого и городского бюджетов», — рассказали в мэрии.
Также сделали тротуар по переулку Благодатному в поселке Центральный. Его площадь составила 1,2 тыс. кв. метров.
«На работы затрачено около 2 млн рублей, в том числе софинансирование жителей и юридических лиц в размере 200 тыс. рублей», — добавили в администрации города.
Напомним, в 2020 году в рамках программы поддержки местных инициатив конкурсный отбор прошли шесть проектов. Уже обустроили спортивную площадку в поселке Борзовая Заимка, детскую площадку в Лесном и беговую дорожку в Научном Городке, а также отремонтировали дорогу в Казенной Заимке.
Ранее altapress.ru показал, как благодаря нацпроекту преображается зеленое сердце города — парк «Изумрудный».