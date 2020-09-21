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Жизнь

В пригороде Барнаула сделали не только тротуар, но и наладили освещение

В пригороде Барнаула облагородили два поселка, сделав там освещение и тротуар по проекту поддержки местных инициатив, сообщает мэрия города.

Тротуар и освещение сделали в пригороде Барнаула.
Тротуар и освещение сделали в пригороде Барнаула.
barnaul.org

В барнаульском поселке Березовка завершили строительство линии наружного освещения по улице Центральной.

«Протяженность линии составила 811 метров, это 26 уличных светильников. Стоимость работ — более 1,2 млн рублей, из них 150 тысяч — средства жителей и предпринимателей, остальные — из краевого и городского бюджетов», — рассказали в мэрии.

Также сделали тротуар по переулку Благодатному в поселке Центральный. Его площадь составила 1,2 тыс. кв. метров.

«На работы затрачено около 2 млн рублей, в том числе софинансирование жителей и юридических лиц в размере 200 тыс. рублей», — добавили в администрации города.

Напомним, в 2020 году в рамках программы поддержки местных инициатив конкурсный отбор прошли шесть проектов. Уже обустроили спортивную площадку в поселке Борзовая Заимка, детскую площадку в Лесном и беговую дорожку в Научном Городке, а также отремонтировали дорогу в Казенной Заимке.

Ранее altapress.ru показал, как благодаря нацпроекту преображается зеленое сердце города — парк «Изумрудный».

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