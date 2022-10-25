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Жизнь

Барнаульцы наблюдали за солнечным затмением, соблюдая меры предосторожности

В Алтайском крае 25 октября можно было наблюдать частичное солнечное затмение.

Солнечное затмение в Барнауле.
Солнечное затмение в Барнауле.
Анна Зайкова

Любители небесных явлений собрались в Нагорном парке. Именно там была самая «выгодная» точка, чтобы посмотреть за светилом, заранее сообщили в Астрономическом клубе.

В Барнауле затмение началось в 17:20 и продолжалось до тех пор, пока Солнце не село за горизонт.

По словам очевидцев, Солнце закрылось на 60%.

Народ смотрел до самого заката на затмение Солнца через рентгеновские снимки, пленку, диски и профессиональное оборудование.

Следующее солнечное затмение будет частичным (84%) — 1 июня 2030 года. А полное затмение в Алтайском крае случится только в мае 2142 года.

Большой фоторепортаж altapress.ru о том, как барнаульцы наблюдали солнечное затмение — 26 октября.

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