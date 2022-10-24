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Жизнь

Стало известно, с какой точки Барнаула лучше всего наблюдать за солнечным затмением

В Алтайском крае 25 октября пройдет солнечное затмение. Барнаульцы смогут последить за светилом на Нагорном парке, сообщили в Астрономическом клубе.

Солнечное затмение.
Солнечное затмение.
CC0

В Барнауле затмение начнется в 17:20 и будет продолжаться до тех пор, пока Солнце не сядет за горизонт. На закате фаза затмения будет более 50%.

По словам специалистов, за такими явлениями лучшего всего наблюдать с возвышенности: городской свет не будет сильно мешать, а небо покажется чище.

В Барнаульском планетарии напомнили, что солнечное затмение не увидеть без специальных фильтров. Ими могут быть старые фотопленки, дискеты, сварочные или любые затемненные стекла.

Следующее солнечное затмение будет частичным (84%) — 1 июня 2030 года. А полное затмение в Алтайском крае случится только в мае 2142 года.

Ранее мы рассказывали, где еще можно посмотреть солнечное затмение в Алтайском крае.

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